Актриса Андреева-Бондарчук подала на развод с Федором Бондарчуком

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Супруга режиссера Федора Бондарчука, актриса Паулина Андреева-Бондарчук, подала иск о разводе, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Заявление о расторжении брака поступило мировому судье судебного участка № 244 района Донской Москвы. Более подробные детали не указываются.

Впервые слухи о разводе пары появились в Сети осенью 2024 года. Поклонники посчитали, что Андреева-Бондарчук устала от публичной жизни и вечеринок супруга. В то же время другие фанаты утверждали, что дело в измене режиссера. Тогда в ответ на домыслы актриса заявляла о своей приверженности к закрытому образу жизни.

Весной 2025-го Андреева открыто объявила о разводе с Бондарчуком после десяти лет совместной жизни. Артистка заверяла, супруги решили расстаться по взаимному согласию, и выражала надежду на дальнейшее сохранение дружбы и рабочих отношений между ними.

Спустя еще несколько месяцев поклонники предположили, что пара передумала разводиться, поскольку никто из них не подал соответствующего заявления. Более того, оба удалили пост о разладе в отношениях из соцсетей.