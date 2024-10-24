24 октября, 21:55Шоу-бизнес
Паулина Андреева рассказала о ревности из-за слухов о разводе с Федором Бондарчуком
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Актриса Паулина Андреева на фоне слухов о разводе с актером и продюсером Федором Бондарчуком заявила, что ревнива в достаточной степени. Об этом она рассказала в интервью журналу Marie Claire.
Также актриса отметила, что любит закрытый образ жизни, в котором есть место для себя. Часть поклонников думает, что Андреева устала от публичной жизни и вечеринок супруга, в то время как другая считает, что дело в измене Бондарчука.
Помимо этого, в Сети появились слухи, что пара разошлась весной этого года. Однако документ о расторжении брака Андреева и Бондарчук не подали.
В беседе с изданием актриса отметила популярное мнение о том, что институт брака утрачивает свою актуальность. По ее мнению, это связано с тем, что у людей есть все необходимое для жизни и нет необходимости объединяться, чтобы выживать.
"Мне кажется, что задача выжить как раз ярко проявлена. Просто сегодня мы выживаем если не на уровне базовых потребностей, то психологически", – подчеркнула Андреева.
Между тем певица Клава Кока сообщила, что рассталась с финалистом шоу "Сердце Клавы" Александром Повериным полтора месяца назад. Она уточнила, что это произошло по ее инициативе. Кока заявила, что не жалеет о своем решении.
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