The Sun: Анжелина Джоли провела две ночи с Akala в лондонском отеле

Фото: ТАСС/EPA/TOLGA AKMEN

Актриса Анджелина Джоли тайно встретилась с британским рэпером Akala в одном из отелей Лондона. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на инсайдера из окружения звезд.

По данным издания, рэпер заселился на прошлой неделе в отеле The Corinthia, где также остановилась актриса. Как сообщает инсайдер, Akala и Джоли два дня находились вместе в гостинице, а затем отправились на ужин в ресторан Soho House.

При этом издание уточняет, что Akala уехал из отеля на одной из машин Джоли 18 октября, то есть за несколько часов до премьеры нового фильма актрисы на Британском кинофестивале.

"Они используют разные машины и секретные входы, чтобы сохранить свои отношения в тайне", – подчеркнул инсайдер.

Еще в середине мая СМИ сообщали, что Джоли вступила в отношения сразу с двумя мужчинами после развода с актером Брэдом Питтом – с композитором Джастином Левином и Akala. По версии журналистов, с рэпером актрису объединяет любовь к путешествиям и неплохие отношения с детьми Джоли.

