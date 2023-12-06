Актриса Анджелина Джоли снимется в третьей части фильма о Малефисенте – СМИ

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Известная актриса Анджелина Джоли планирует принять участие в съемках третьей части фильма о волшебнице Малефисенте, пишет The Wall Street Journal.

Она примет участие в съемке еще нескольких фильмов. Однако голливудская звезда в интервью изданию призналась, что продолжение художественного фильма о волшебнице может стать одним из последних в ее кинокарьере.

Джоли рассказала, что 7 лет проходила лечение и не появлялась на публике. По ее мнению, она решила свести контакты с Голливудом к минимуму.

"Поскольку я выросла в Голливуде, он никогда не производил на меня особого впечатления. <...> Сегодня я бы не стала актрисой. В начале своей карьеры я не ожидала, что буду настолько публичной", – уточнила она.

Ранее стало известно, что художественный биографический фильм об американском миллиардере и бизнесмене Илоне Маске может снять режиссер Даррен Аронофски, известный по "Реквиему по мечте", "Черному лебедю" и "Маме!".

В этом ему поможет кинопрокатная фирма A24, известная по фильмам "Из машины", "Все везде и сразу" и "Кит". Сам фильм будет основан на биографии Маска за авторством Уолтера Айзексона, книга которого вышла в сентябре.

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