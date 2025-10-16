Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 19:49

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

"Комсомольская правда": Федор Бондарчук и Паулина Андреева вновь живут вместе

"Присмотрели квартиру": что известно об отношениях Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева, новости о разводе которых появились весной этого года, вновь начали жить вместе. Пара приняла решение сохранить брак, сообщили СМИ. Подробности отношений знаменитостей – в материале Москвы 24.

"Недалеко уехали"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева, расставание которых ранее подтверждала сама актриса, передумали разводиться, сообщил сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на инсайдера из окружения супругов.

По информации издания, Бондарчук и Андреева так и не расторгли брак. При этом режиссер был настроен сохранить отношения с актрисой и добился в этом определенных успехов. Как отметили источники, Паулина уже "не так категорично настроена" и пара якобы вновь живет вместе.

По данным источника, недавно продюсер продал квартиру в Доме артистов МХАТ, расположенном в Брюсовом переулке, в которой жил с Паулиной и их общим сыном.

По словам бывших соседей пары, супруги решили переехать в более спокойное для жизни место.

Мне рассказали, что Федор и Паулина присмотрели квартиру в более спокойном месте, в Столовом переулке. Он тут неподалеку от нашего дома, так что они недалеко уехали. Но в Столовом переулке более камерно, комфортнее для их 4-летнего сына.
бывшая соседка Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Сами супруги еще не комментировали слухи о воссоединении, несмотря на то что Паулина дала редкое большое интервью изданию Peopletalk, которое было опубликовано 15 октября. Актриса затронула множество тем, в том числе рассказала о трехлетнем перерыве в карьере и возвращении сразу с пятью проектами, заявив, что ей "была необходима пауза", чтобы "подумать, остановиться". Однако тема личной жизни и семьи не была поднята в разговоре.

Впервые слухи о разводе Бондарчука и Андреевой появились в сентябре 2024 года. Тогда супруги прибыли на одно из публичных мероприятий по отдельности. Кроме того, поклонники заметили, что оба были без обручальных колец.

Тогда же появилась информация, что у Бондарчука якобы завязались отношения с коллегой по съемочной площадке сериала "Чистые" Софьей Синицыной. Некоторые пользователи Сети даже начали поздравлять актрису с новым романом.

"Такой день хороший, у меня как будто сегодня день рождения. Все поздравляют! Ребят, все супер, закругляемся", – написала в ответ актриса.

Позже Софья вновь затронула эту тему в своем блоге, ведь вдобавок ко всему ей приписывали и роман с супругом Ксении Собчак, режиссером Константином Богомоловым. Синицына решила одним постом развеять все слухи сразу.

"Не скрою, мне лестно ваше внимание в этом году, но, на мой взгляд, это плохой вброс в карму – так клеветать на людей. Вынуждена признаться, что я несвободна – мое сердце занято, но ни одним из перечисленных вымыслов в интернете", – отметила актриса.

Также в СМИ появилась версия, что брак Паулины и Федора дал трещину по другой причине: не сошлись характерами. Издание "Комсомольская правда" со ссылкой на инсайдеров сообщало, что никакой измены не было, просто Андреева – интроверт и не любит застолья и большие компании, а Бондарчук "не прочь широко и шумно погулять".

Актриса решила положить конец слухам и в марте этого года написала в своих соцсетях, что они с Федором приняли решение расстаться спустя девять лет совместной жизни.

Мы никогда не были парой, которая допускала людей в свою семью. Этого не случится и сейчас, но мы посчитали правильным сделать официальное заявление в попытке избежать излишних домыслов и фантазий о нас. <...> Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена.
Паулина Андреева
актриса

Тогда Андреева выразила надежду на продолжение совместной работы и дружеских отношений с Бондарчуком, отметив, что они навсегда останутся родителями их ребенка. Однако вскоре актриса удалила свой пост.

При этом в Сети Бондарчуку продолжали приписывать новые романы. В мае актриса Янина Студилина выложила архивные кадры, на которых они с режиссером возлагают цветы к мемориалу в Волгограде. Студилина поздравила подписчиков с Днем Победы, а Федора – с 58-летием.

"С днем рождения, маэстро", – подписала Студилина.

Некоторые подписчики предположили, что таким образом Янина намекнула на романтические отношения с Федором.

"Вы теперь пара?"; "с Федором гармонично смотритесь", – писали комментаторы.

Позже телеграм-канал "Антиглянец" опроверг слухи о романе коллег, ссылаясь на то, что у Студилиной в личной жизни "все более чем хорошо".

В июне в звездных телеграм-каналах также появился слух, что Бондарчук закрутил роман с дизайнером и бизнесвумен Полиной Подплетенной, которая почти на четверть века младше режиссера. Однако домыслы не нашли подтверждения.

"Все меняется"

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK

Федор Бондарчук впервые увидел Паулину Андрееву на спектакле "Номер 13D" на сцене МХТ имени Чехова. Как признавался режиссер в беседе с прессой, актриса "сильно выделялась" среди других. Вскоре после визита Бондарчука в театр состоялось личное знакомство будущих супругов.

Впервые слухи о романе Бондарчука и Андреевой появились осенью 2015 года. На тот момент режиссер был в браке со своей первой супругой, моделью Светланой Бондарчук, которая родила ему двоих детей. Однако весной 2016-го пара объявила об обоюдном решении развестись после 25 лет совместной жизни.

Вскоре после развода Федор стал появляться на публике с Паулиной. Поклонники сразу решили, что именно Андреева виновата в крахе первого брака режиссера, при этом сама Светлана опровергала это и не раз говорила в интервью, что со стороны Федора не было измен и союз распался не из-за Паулины.

Кроме того, первая супруга режиссера признавалась, что не расстроена разводом, ведь легко отпускает людей, а на Андрееву и вовсе она первая обратила внимание во время одного из спектаклей.

Она на меня произвела смертельное впечатление. Я подумала: "Наконец-то красивая актриса появилась". И даже Феде об этом сказала. Она так органично смотрелась в этом латексном костюме, ей вообще идет раздеваться, показывать фигуру, настолько она красива. Я вперед Феди всем говорила, какая красивая актриса. А теперь, получается, какая красивая жена.
Светлана Бондарчук
модель, журналист

Бондарчук и Андреева поженились в сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге. Свадьба пары прошла в закрытом формате, а из гостей были только родственники и друзья молодоженов, писали СМИ. Летом 2020-го Паулина приостановила свою актерскую карьеру, на фоне чего в Сети появились слухи о ее беременности. В марте 2021 года у супругов родился сын Иван.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика