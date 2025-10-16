"Комсомольская правда": Федор Бондарчук и Паулина Андреева вновь живут вместе

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева, новости о разводе которых появились весной этого года, вновь начали жить вместе. Пара приняла решение сохранить брак, сообщили СМИ. Подробности отношений знаменитостей – в материале Москвы 24.

"Недалеко уехали"

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева, расставание которых ранее подтверждала сама актриса, передумали разводиться, сообщил сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на инсайдера из окружения супругов.

По информации издания, Бондарчук и Андреева так и не расторгли брак. При этом режиссер был настроен сохранить отношения с актрисой и добился в этом определенных успехов. Как отметили источники, Паулина уже "не так категорично настроена" и пара якобы вновь живет вместе.

По данным источника, недавно продюсер продал квартиру в Доме артистов МХАТ, расположенном в Брюсовом переулке, в которой жил с Паулиной и их общим сыном.

По словам бывших соседей пары, супруги решили переехать в более спокойное для жизни место.





бывшая соседка Федора Бондарчука и Паулины Андреевой Мне рассказали, что Федор и Паулина присмотрели квартиру в более спокойном месте, в Столовом переулке. Он тут неподалеку от нашего дома, так что они недалеко уехали. Но в Столовом переулке более камерно, комфортнее для их 4-летнего сына.

Сами супруги еще не комментировали слухи о воссоединении, несмотря на то что Паулина дала редкое большое интервью изданию Peopletalk, которое было опубликовано 15 октября. Актриса затронула множество тем, в том числе рассказала о трехлетнем перерыве в карьере и возвращении сразу с пятью проектами, заявив, что ей "была необходима пауза", чтобы "подумать, остановиться". Однако тема личной жизни и семьи не была поднята в разговоре.

Впервые слухи о разводе Бондарчука и Андреевой появились в сентябре 2024 года. Тогда супруги прибыли на одно из публичных мероприятий по отдельности. Кроме того, поклонники заметили, что оба были без обручальных колец.

Тогда же появилась информация, что у Бондарчука якобы завязались отношения с коллегой по съемочной площадке сериала "Чистые" Софьей Синицыной. Некоторые пользователи Сети даже начали поздравлять актрису с новым романом.

"Такой день хороший, у меня как будто сегодня день рождения. Все поздравляют! Ребят, все супер, закругляемся", – написала в ответ актриса.

Позже Софья вновь затронула эту тему в своем блоге, ведь вдобавок ко всему ей приписывали и роман с супругом Ксении Собчак, режиссером Константином Богомоловым. Синицына решила одним постом развеять все слухи сразу.

"Не скрою, мне лестно ваше внимание в этом году, но, на мой взгляд, это плохой вброс в карму – так клеветать на людей. Вынуждена признаться, что я несвободна – мое сердце занято, но ни одним из перечисленных вымыслов в интернете", – отметила актриса.

Также в СМИ появилась версия, что брак Паулины и Федора дал трещину по другой причине: не сошлись характерами. Издание "Комсомольская правда" со ссылкой на инсайдеров сообщало, что никакой измены не было, просто Андреева – интроверт и не любит застолья и большие компании, а Бондарчук "не прочь широко и шумно погулять".

Актриса решила положить конец слухам и в марте этого года написала в своих соцсетях, что они с Федором приняли решение расстаться спустя девять лет совместной жизни.





Паулина Андреева актриса Мы никогда не были парой, которая допускала людей в свою семью. Этого не случится и сейчас, но мы посчитали правильным сделать официальное заявление в попытке избежать излишних домыслов и фантазий о нас. <...> Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена.

Тогда Андреева выразила надежду на продолжение совместной работы и дружеских отношений с Бондарчуком, отметив, что они навсегда останутся родителями их ребенка. Однако вскоре актриса удалила свой пост.

При этом в Сети Бондарчуку продолжали приписывать новые романы. В мае актриса Янина Студилина выложила архивные кадры, на которых они с режиссером возлагают цветы к мемориалу в Волгограде. Студилина поздравила подписчиков с Днем Победы, а Федора – с 58-летием.

"С днем рождения, маэстро", – подписала Студилина.

Некоторые подписчики предположили, что таким образом Янина намекнула на романтические отношения с Федором.

"Вы теперь пара?"; "с Федором гармонично смотритесь", – писали комментаторы.

Позже телеграм-канал "Антиглянец" опроверг слухи о романе коллег, ссылаясь на то, что у Студилиной в личной жизни "все более чем хорошо".

В июне в звездных телеграм-каналах также появился слух, что Бондарчук закрутил роман с дизайнером и бизнесвумен Полиной Подплетенной, которая почти на четверть века младше режиссера. Однако домыслы не нашли подтверждения.

"Все меняется"

Федор Бондарчук впервые увидел Паулину Андрееву на спектакле "Номер 13D" на сцене МХТ имени Чехова. Как признавался режиссер в беседе с прессой, актриса "сильно выделялась" среди других. Вскоре после визита Бондарчука в театр состоялось личное знакомство будущих супругов.

Впервые слухи о романе Бондарчука и Андреевой появились осенью 2015 года. На тот момент режиссер был в браке со своей первой супругой, моделью Светланой Бондарчук, которая родила ему двоих детей. Однако весной 2016-го пара объявила об обоюдном решении развестись после 25 лет совместной жизни.

Вскоре после развода Федор стал появляться на публике с Паулиной. Поклонники сразу решили, что именно Андреева виновата в крахе первого брака режиссера, при этом сама Светлана опровергала это и не раз говорила в интервью, что со стороны Федора не было измен и союз распался не из-за Паулины.

Кроме того, первая супруга режиссера признавалась, что не расстроена разводом, ведь легко отпускает людей, а на Андрееву и вовсе она первая обратила внимание во время одного из спектаклей.



Светлана Бондарчук модель, журналист Она на меня произвела смертельное впечатление. Я подумала: "Наконец-то красивая актриса появилась". И даже Феде об этом сказала. Она так органично смотрелась в этом латексном костюме, ей вообще идет раздеваться, показывать фигуру, настолько она красива. Я вперед Феди всем говорила, какая красивая актриса. А теперь, получается, какая красивая жена.

Бондарчук и Андреева поженились в сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге. Свадьба пары прошла в закрытом формате, а из гостей были только родственники и друзья молодоженов, писали СМИ. Летом 2020-го Паулина приостановила свою актерскую карьеру, на фоне чего в Сети появились слухи о ее беременности. В марте 2021 года у супругов родился сын Иван.