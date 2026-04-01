01 апреля, 17:22

Самойлова эмоционально высказалась о разводе с Джиганом

Фото: Legion-Media.com/Hearst Shkulev Russia

Блогер Оксана Самойлова опубликовала эмоциональные посты после развода с рэпером Джиганом (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштейн. – Прим. ред.). В соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) она назвала разрыв "единственным верным решением".

"Больно уходить, когда уже не можешь остаться. Страшно звучит слово "навсегда". Очень горько переворачивать страницу, где на протяжении 17 лет все было по одному понятному сценарию", – поделилась переживаниями блогер.

Она поблагодарила экс-супруга за прожитые вместе годы, отметив, что главным в их жизни остаются четверо детей.

"Желаю всем быть любимыми и любить, берегите свои семьи", – обратилась к подписчикам Самойлова.

Блогер инициировала бракоразводный процесс в октябре 2025 года. Суд предоставил паре 2 месяца для примирения, однако они не смогли наладить отношения. Самойлова тогда заявляла, что не видела мужа на протяжении этого времени.

Однако процесс расторжения брака был приостановлен после того, как Джиган подал встречный иск, в котором потребовал признать брачный договор недействительным. Его адвокат Сергей Жорин заявлял, что документ был подписан в тот период, когда исполнитель проходил лечение и находился в уязвимом состоянии.

Согласно документу, практически все имущество, нажитое супругами за время брака, включая недвижимость, должно было перейти в собственность Самойловой.

В результате экс-супруги заключили мировое соглашение в рамках судебного разбирательства. По данным СМИ, Самойлова приняла условия, предложенные Джиганом, и передала ему половину совместно нажитого имущества. После этого суд официально развел чету.

Музыканту достался трехэтажный особняк, оцениваемый примерно в 350 миллионов рублей. Однако теперь Джиган обязан компенсировать Самойловой часть стоимости дома. Помимо этого, стороны урегулировали вопросы, касающиеся трех квартир.

