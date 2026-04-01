Врачи в Подмосковье спасли юношу с опасной формой сколиоза

Фото: телеграм-канал "Максим Zабелин"

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 17-летнего юношу с опасной формой сколиоза, сообщил телеканал "360" со ссылкой на Минздрав Московской области.

Подросток поступил в медучреждение с диспластическим сколиозом грудопоясничного отдела четвертой степени. Угол деформации его позвоночника достигал 62 градусов, что сопровождалось выраженным реберным горбом и создавало риск нарушения работы внутренних органов.

Как пояснил заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, хирурги провели сложнейшую операцию. Позвоночник пациента был выпрямлен, приведен в анатомически правильное положение и зафиксирован с помощью металлической конструкции.

В результате угол искривления удалось уменьшить до 7 градусов. Юноша избавился от боли и был выписан, а полная реабилитация позволит ему в дальнейшем жить без ограничений.

Ранее врачи центра имени Л. М. Рошаля спасли 4-летнего мальчика, которому в щеку воткнулась вилка. Ребенок торопился сесть за стол и бежал на кухню с вилкой в руках. Однако внезапно споткнулся, и в этот момент зубцы столового прибора вошли в околоушно-жевательную область, пробив кожу.