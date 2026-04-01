Москвичи смогут наблюдать розовую Луну 1 апреля

Москвичи смогут увидеть полнолуние, называемое розовой Луной, 1 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"И сегодня ночью (на 2 апреля. – Прим. ред.) к Луне впервые за 54 года должны отправиться люди", – отметили ученые.

Наблюдать взлет ракеты можно будет практически со всей территории американского штата Флорида. Однако из России это увидеть не получится.

Речь идет о миссии Artemis II, она станет первой пилотируемой экспедицией к Луне с 1972 года. Экипажу предстоит облететь спутник Земли без посадки. Запуск должен был состояться в марте этого года. Однако в январе глава NASA Джаред Айзекман заявил, что полет отложен из-за технических проблем. Тогда он назвал такой исход событий разочаровывающим.

Ранее Независимое агентство федерального правительства США (NASA) отложило высадку на Луну до миссии Artemis 4, запланированной в 2028 году. Согласно измененному плану, в следующем году будет организована дополнительная миссия Artemis 3, в рамках которой на корабле Orion в околоземной орбите будет проведена стыковка с коммерческими лунными посадочными модулями.

Благодаря этой миссии будет реализована проверка технологий в безопасных условиях. В качестве примера приведена миссия Apollo 9.

