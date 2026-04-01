01 апреля, 13:52

Астроном Назаров: выброшенное Солнцем облако плазмы пролетело мимо Земли

Выброшенное Солнцем облако плазмы пролетело мимо Земли. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.

Сначала в оценках выброса говорилось, что мимо планеты пролетит большая часть облака, но по факту оно промахнулась полностью, пояснил собеседник агентства. По его словам, такое случается, так как начальные параметры выбросов не всегда можно правильно проанализировать.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН подтвердили, что плазменное облако не достигло Земли. Размер потери составил примерно несколько десятков миллионов километров.

Крупный и стремительный выброс плазмы произошел после сильной вспышки на Солнце 4 февраля. Она продолжалась 49 минут.

Солнце выбросило гигантский протуберанец в направлении своего северного полюса

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

