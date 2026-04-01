Астроном Назаров: выброшенное Солнцем облако плазмы пролетело мимо Земли

Выброшенное Солнцем облако плазмы пролетело мимо Земли. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.

Сначала в оценках выброса говорилось, что мимо планеты пролетит большая часть облака, но по факту оно промахнулась полностью, пояснил собеседник агентства. По его словам, такое случается, так как начальные параметры выбросов не всегда можно правильно проанализировать.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН подтвердили, что плазменное облако не достигло Земли. Размер потери составил примерно несколько десятков миллионов километров.

Крупный и стремительный выброс плазмы произошел после сильной вспышки на Солнце 4 февраля. Она продолжалась 49 минут.