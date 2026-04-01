Астроном Богачев: москвичи увидят хвост летящей к Солнцу древней кометы 2 и 3 апреля

Хвост разрушающейся кометы C/2026 A1 наиболее вероятно увидеть вечером 2 и 3 апреля. Об этом Москве 24 рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Ранее в телеграм-канале лаборатории сообщили, что комета C/2026 A1 возрастом несколько миллиардов лет летит к Солнцу и уже начала разрушаться. Это дает шансы на быстрый рост яркости небесного тела в ближайшие дни, благодаря чему его можно будет увидеть в ночном небе.

По словам Богачева, в целом то, что комета летит к Солнцу, – это довольно редкое и интересное событие. Есть два варианта его развития: небесное тело либо врежется в звезду, либо сильно приблизится к ее поверхности и разрушится под ее влиянием.





Сергей Богачев руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Более того, признаки разрушения уже начались и есть вероятность, что в процессе комета может особенно ярко вспыхнуть: до такой степени, что станет видна на небе невооруженным глазом. Если такой сценарий сбудется, то людям на самом деле будет видна не просто вспышка, которая раз – и пропала. Разрушение кометы приведет к формированию очень яркого хвоста, и он просуществует часы, а может быть, и сутки.

Наиболее вероятно, что увидеть его получится вечером 2 или 3 апреля, а найти явление в небе будет очень легко: нужно дождаться захода Солнца, и, как только оно сядет, в этой области и должен проявиться хвост. Однако важно, чтобы небо было безоблачным, а горизонт – чистым, пояснил Богачев.

Он также предупредил, что в распоряжении наблюдателей будет буквально час-полтора после заката.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала о самых ярких астрономических событиях весной 2026 года. Например, с 14 апреля начнется первый весенний метеорный поток под названием Лириды, который продолжится до 30-го числа. Пик звездопада ожидается в ночь с 22 на 23 апреля – можно будет наблюдать до десятка метеоров в минуту.