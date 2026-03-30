Сильнейшая за почти 2 месяца вспышка произошла на Солнце

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Вспышка высочайшего класса мощности Х1.5 произошла на Солнце в понедельник, 30 марта. Это первая вспышка такого уровня с начала февраля, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Вспышку зарегистрировали в 06:19 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4405 (S25E45). Ее продолжительность составила 49 минут.

До этого вспышка такого класса произошла 4 февраля в активной области 4366, которая стала рекордной в XXI веке по количеству вспышек класса М и Х.

Ранее Землю накрыла самая мощная с января 2026 года магнитная буря уровня G3. Причиной стало выброшенное Солнцем облако плазмы. Полярное сияние в этот период можно было увидеть не только на севере, но и в Москве и других центральных регионах страны.