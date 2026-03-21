Самая мощная за два месяца магнитная буря накрыла Землю

Самый мощный с января 2026 года геомагнитный шторм уровня G3 накрыл Землю, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

По ее данным, буря началась около 23:00 и продолжается более 11 часов, достигнув уровня G3 – границы между средними и сильными бурями.

Причиной стало облако плазмы, выброшенное Солнцем в начале недели. Пик полярных сияний пришелся на промежуток с 00:30 до 02:30, когда свечение достигло максимальной яркости, заметной не только на севере, но и в Москве и других центральных регионах страны.

В ближайшие часы геомагнитное поле останется возмущенным, шторм продлится все выходные, и вероятность новых сияний ближайшей ночью высока. Полная стабилизация ожидается только ко вторнику, 24 марта.

Ранее сообщалось, на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности M1.3. Она была зарегистрирована в 12:04 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4392 (S14E11) и длилась около 25 минут.