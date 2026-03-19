Ближайшая магнитная буря на Земле может продлиться около 6 дней

Ближайшая магнитная буря на Земле может продлиться до 6 дней и вызвать полярные сияния на широтах от 50 до 55 градусов. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Мощнейшие за последние 2 месяца геомагнитные возмущения обрушатся на планету уже вечером 19 марта. Явление, по мнению ученых, вызвано комбинацией факторов, включая приближающуюся к Земле солнечную плазму, выброшенную вспышками на этой неделе, и корональные дыры на Солнце.

"За последние сутки прогноз несколько раз пересчитывался, причем каждый раз в сторону ужесточения. На данный момент предполагается, что полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около 6 суток – до вторника будущей недели (24 марта)", – указали в лаборатории.

При этом наибольшей интенсивности буря достигнет с 19 по 21 марта, предупредили исследователи, обратив внимание на аналогичное по масштабам событие (буря уровня G4), которое наблюдалось в эти же дни в январе.

Уже с 20 по 22 марта Земля столкнется с двумя мощными выбросами солнечной плазмы, а с 22-го по 24-е число будет наблюдаться более слабое воздействие от корональных дыр.

"Точный график возмущений при таком сложном многофакторном событии прогнозируется плохо, но существует большая вероятность, что часть пиков придется на вечернее и ночное время, что позволит наблюдать полярные сияния. Последние при такой интенсивности события могут теоретически спускаться до широт 50–55 градусов", – добавили в лаборатории.

Причем первая возможность увидеть их ожидается в ночь на пятницу, 20-е число.

Корональные дыры на фоне снижения активности Солнца будут вызывать магнитные бури еще 2 года, предупреждал ранее ученый Сергей Богачев. Их полное отсутствие, по его словам, ожидается в 2028–2031 годах.

Также эксперт отмечал, что в настоящее время проходит 25-й наблюдаемый человечеством солнечный цикл. Каждый из них длится около 11 лет. Нынешний уже перешел к снижению после прохождения пика в 2024 году.

