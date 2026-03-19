19 марта, 09:59

Наука

Ближайшая магнитная буря на Земле может продлиться около 6 дней

Фото: depositphotos/undrey

Ближайшая магнитная буря на Земле может продлиться до 6 дней и вызвать полярные сияния на широтах от 50 до 55 градусов. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Мощнейшие за последние 2 месяца геомагнитные возмущения обрушатся на планету уже вечером 19 марта. Явление, по мнению ученых, вызвано комбинацией факторов, включая приближающуюся к Земле солнечную плазму, выброшенную вспышками на этой неделе, и корональные дыры на Солнце.

"За последние сутки прогноз несколько раз пересчитывался, причем каждый раз в сторону ужесточения. На данный момент предполагается, что полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около 6 суток – до вторника будущей недели (24 марта)", – указали в лаборатории.

При этом наибольшей интенсивности буря достигнет с 19 по 21 марта, предупредили исследователи, обратив внимание на аналогичное по масштабам событие (буря уровня G4), которое наблюдалось в эти же дни в январе.

Уже с 20 по 22 марта Земля столкнется с двумя мощными выбросами солнечной плазмы, а с 22-го по 24-е число будет наблюдаться более слабое воздействие от корональных дыр.

"Точный график возмущений при таком сложном многофакторном событии прогнозируется плохо, но существует большая вероятность, что часть пиков придется на вечернее и ночное время, что позволит наблюдать полярные сияния. Последние при такой интенсивности события могут теоретически спускаться до широт 50–55 градусов", – добавили в лаборатории.

Причем первая возможность увидеть их ожидается в ночь на пятницу, 20-е число.

Корональные дыры на фоне снижения активности Солнца будут вызывать магнитные бури еще 2 года, предупреждал ранее ученый Сергей Богачев. Их полное отсутствие, по его словам, ожидается в 2028–2031 годах.

Также эксперт отмечал, что в настоящее время проходит 25-й наблюдаемый человечеством солнечный цикл. Каждый из них длится около 11 лет. Нынешний уже перешел к снижению после прохождения пика в 2024 году.

Сильная магнитная буря ожидается в Москве 19 марта

Читайте также


наука

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

