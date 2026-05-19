19 мая, 15:17

Высокоскоростной стабильный интернет появится в "Сапсанах" и "Ласточках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Высокоскоростной стабильный спутниковый интернет появится в поездах "Сапсан" и в ряде "Ласточек", сообщила пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

Уточняется, что соглашение о внедрении спутниковой связи нового поколения в поездах было подписано замглавы РЖД Евгением Чаркиным и гендиректором "ИКС Холдинга" и "Бюро 1440" Алексеем Шелобковым. Соответствующий план предусматривает поэтапное обеспечение поездов доступом в Сеть.

"Помимо стабильного интернета для пассажиров на борту, качественная связь также нужна для работы систем управления движением и контроля технического состояния подвижного состава на высоких скоростях", – указал Чаркин.

Ожидается, что тестовые испытания на "Сапсанах" и "Ласточках" начнутся уже в 2026 году и продлятся вплоть до конца 2027 года. В целом планируется оснастить специальным оборудованием 135 поездов. После "Сапсанов" сообщением Москва – Санкт-Петербург терминалы спутниковой связи установят в "Ласточки" сообщением:

  • Москва – Нижний Новгород;
  • Москва – Иваново;
  • Москва – Минск;
  • Санкт-Петербург – Валдай;
  • Санкт-Петербург – Сортавала;
  • Санкт-Петербург – Псков и другие.

Ранее генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов заявлял, что заменить проводников поездов роботами невозможно, так как они не способны заменить теплую и уютную улыбку проводников.

Тем не менее современные технологии им очень помогают. Например, после перехода на электронный формат проводники больше не заполняют бланки учета населенности и расхода постельного белья вручную.

