В ФПК рассказали, что роботы не смогут заменить улыбку проводников поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ни один робот не способен заменить теплую улыбку проводников поездов, а также сделать поездку уютной. Об этом в интервью РИА Новости генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов.

Поэтому заменить проводников невозможно. Однако, отметил Пястолов, современные технологии им очень помогают. Например, после перехода на электронный формат они больше не заполняют бланки учета населенности и расхода постельного белья вручную.

Кроме того, электронные сервисы помогают проводникам больше заботиться о пассажирах, так как при помощи технологий был автоматизирован процесс оповещения, а также заказа питания и продажи товаров. За счет этого у них освободилось много времени.

Ранее в поездах ФПК начали продавать товары для животных. В каталоге "Товары в дорогу" появились плед из микрофибры, лакомства и даже переноски на случай, если пассажиры не успели приобрести их перед поездкой. А в поезде "Сапсан" можно купить игрушки и поводок со шлейкой.

