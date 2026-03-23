23 марта, 15:16

Транспорт

Товары для домашних животных стали продавать в поездах ФПК

Фото: 123RF.com/kall1st0

Товары для домашних животных начали продавать в поездах Федеральной пассажирской компании (ФПК). Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В каталоге "Товары в дорогу" теперь представлены плед из микрофибры, а также лакомства для собак и кошек.

"Напомним, что если пассажир, путешествующий с животным, не успел до поездки приобрести сумку-переноску, то ее можно купить в поезде. Она также доступна к выбору в новом разделе", – рассказали в ФПК.

В РЖД добавили, что в высокоскоростном электропоезде "Сапсан" также можно купить игрушки для собак и кошек, поводок со шлейкой и другие изделия. Ассортимент товаров регулярно обновляется.

По данным ФПК, в поездах дальнего следования в России часто путешествуют лемуры, еноты, сурикаты, мелкие обезьяны и даже лебеди. С начала года вместе с хозяевами в путешествие отправились свыше 108 тысяч животных – на 3% больше, чем годом ранее. Вагоны, в которые можно брать питомцев, на сайте РЖД отмечены специальным знаком "лапка".

животныетранспорт

