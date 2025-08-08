Опцию выбора места для питомца в вагоне добавили на сайт и в веб-приложение РЖД

Фото: 123RF/vodolej

При оформлении билета на поезд пассажиры теперь могут проверить на сайте и веб-приложении РЖД, разрешен или нет провоз животных в вагоне, выбрать место рядом с питомцем и определить продолжительность совместной поездки. Об этом заявили в холдинге, передает ТАСС.

По данным перевозчика, места с питомцами обозначены на схеме вагона темно-серым цветом. Наведя курсором на него пассажир сможет узнать, какой животное едет рядом, а также его маршрут.

В РЖД добавили, что скоро эту функцию добавят в мобильное приложение "РЖД пассажирам".

"Обращаем внимание, что перевозку животного пассажир может оформить к своему проездному документу даже в день поездки. Поэтому информация на схеме может меняться вплоть до отправления поезда", – уточнили в холдинге.

До этого Федеральная пассажирская компания разрешила пассажирам перевозить в поездах сахарных сумчатых летяг (летающий поссум) и сурикатов. В организации заметили, что с начала года вместе с хозяевами в вагонах попутешествовали около 500 питомцев, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ФПК напомнили, что животных небольшого размера требуется перевозить в переносках, которые они не будут покидать на протяжении всей поездки.