ФПК разрешила пассажирам перевозить в поездах летающих поссумов и сурикатов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральная пассажирская компания (ФПК) разрешила перевозить в поездах сахарных сумчатых летяг (летающий поссум) и сурикатов. Об этом сообщила пресс-служба ФПК.

В компании отметили, что вагоны, где можно провозить животных, выделяются специальным символом в виде лапки. Таким образом, с начала года со своими хозяевами путешествовали свыше 500 тысяч питомцев.

"Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года", – отметили в ФПК.

Кроме того, в компании напомнили, что небольших животных нужно перевозить в переноске, где они смогут находиться на протяжении всего пути.

С начала года ФПК скорректировал правила перевозки животных в вагонах повышенной комфортности. Соответствующее решение было принято после обращений пассажиров.

Теперь в поездах можно провозить питомцев без выкупа всех мест. Однако новые правила распространяются только на животных мелких пород.