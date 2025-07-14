"Аэрофлот" разрешил перевозить 1 пассажиру до 6 животных в салоне

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"Аэрофлот" расширил услугу по перевозке животных в салоне самолета, сообщили в телеграм-канале компании.

Сервис доступен на собственных рейсах "Аэрофлота" и рейсах дочерней авиакомпании "Россия", выполняемых под кодом SU. По новым правилам, 1 пассажир сможет перевозить в салоне 2 контейнера с животными: на соседнем кресле и под сидением впереди стоящего кресла.

Вес переноски, которая размещается под сидением, не должен превышать 8 килограммов. Контейнер на соседнем кресле может весить не более 15 килограммов. С дополнительными требованиями к переноскам и правилами перевозки можно ознакомиться на сайте.

Кроме того, в каждый контейнер можно поместить до 3 животных, то есть 1 пассажир может взять в салон сразу 6 питомцев. Это позволит владельцам небольших животных оставаться рядом с ними на протяжении всего полета и путешествовать с большим комфортом и без лишнего стресса.

С 1 января 2025 года изменились правила перевозки животных в вагонах повышенной комфортности ФПК. Теперь в таких вагонах можно перевозить питомцев без выкупа всех мест. Однако новые правила распространяются только на животных мелких пород и в переноске. Соответствующее решение было принято после обращений пассажиров.