Минтранс предложил ввести "период охлаждения" для пассажиров

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Российские транспортные компании могут ввести "период охлаждения" для пассажиров, в рамках которого покупатели смогут бесплатно отменить или переоформить билет, купленный на поезд или самолет. Предложение выдвинул Союз пассажиров, пишет "Коммерсант".

Минтранс уже направил инициативу на рассмотрение в РЖД и Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Согласно проекту, пассажиры смогут исправить неточности в данных, дате или маршруте своей поездки в течение нескольких дней или даже часов после покупки билета.

По оценкам Союза пассажиров, лишь 2–3% клиентов допускают ошибки при оформлении заказа. Поэтому введение "периода охлаждения" не окажет существенного воздействия на экономику транспортных компаний.

Специалисты обращают внимание на то, что перекупщики могут воспользоваться ситуацией и начать массово возвращать билеты за несколько дней до вылета, что может привести к повышению стоимости билетов для всех пассажиров.

Сейчас пассажиры могут бесплатно внести до двух исправлений в билет, но если количество ошибок превышает это число, придется заплатить за переоформление.

Представители авиакомпаний и Минтранса не стали комментировать инициативу, но заявили, что сбор мнений от перевозчиков продолжается. Эксперты подчеркивают, что ее введение потребует модификации систем бронирования, а это, в свою очередь, повлечет за собой дополнительные затраты.

Ранее компания "Аэрофлот" представила в Минтранс концепцию изменений в Воздушный кодекс, которые закрепляют возможность купить авиабилет на условиях овербукинга и компенсации пассажирам при отказе компании от авиаперевозки.

При этом в Минтрансе заявили о невозможности применения овербукинга в сфере авиаперевозок. Там также отметили, что летом неявка пассажиров для посадки на борт может составлять 2–4%, что в условиях ограниченности провозных емкостей приводит к искусственному дефициту авиабилетов и повышению их стоимости.