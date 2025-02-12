"Аэрофлот" предложил разрешить покупку авиабилетов на условиях овербукинга

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Компания "Аэрофлот" представила в Минтранс России концепцию изменений в Воздушный кодекс, которые закрепляют возможность купить авиабилет на условиях овербукинга – сверхбронировании билетов – и компенсации пассажирам при отказе компании от авиаперевозки. Об этом пишет РИА Новости.

Авиакомпания также предложила установить порядок изменений условий договора перевозки, включая информирование пассажиров об изменении условий перевозок, получение их согласия либо отказа на это, предоставление компенсаций, а также порядок возврата провозной платы.

В Минтрансе поддержали позицию о недопустимости нарушения прав пассажиров отказом от перевозки из-за овербукинга. Ведомство начало работу с авиакомпаниями по поиску взаимоприемлемого решения проблемы как для пассажиров, так и для перевозчиков.

В России также может появиться минимальный размер компенсации за возврат авиабилетов. Соответствующую идею главе Минтранса Роману Старовойту предложила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

В своем обращении чиновница указала на ряд проблем, с которыми сталкиваются россияне при авиаперелетах. Например, отсутствие механизма справедливой компенсации пассажирам при возврате авиабилетов.

Лантратова считает, что это не дает им возможности получить компенсацию за билеты, даже если авиакомпания впоследствии продаст их другим пассажирам, за исключением граждан с привилегиями.