Опоздавшие на авиарейс пассажиры с сентября смогут использовать обратный билет

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С 1 сентября 2025 года опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным авиабилетом, сообщает Минтранс РФ на своем сайте.

Сегодня, если пассажир купил билет "туда-обратно" и опоздал на рейс, авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ. Минтранс России разработал новый порядок взимания платы за авиаперевозки, согласно которому обратный билет будет сохраняться за пассажиром.

Кроме того, проект отменяет дополнительные комиссии. Размер платы за аннулирование перевозки или изменение ее условий будет ограничен только фактическими расходами перевозчика.

Авиакомпаниям в связи с этим поручили разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Такое требование позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной.

Ранее комитет Совета безопасности во главе с председателем СФ Андреем Кутеповым предложил правительству РФ ввести запрет на аннулирование билетов на авиаперевозку из нескольких полетных сегментов, если пассажир не улетел по одному из них.

Между тем кабмин РФ намерен направить 3,5 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний. Правительство пояснило, что такая поддержка поможет в развитии авиапредприятий и обеспечит транспортную связность страны. Эта помощь будет оказываться и в следующем году. Необходимые на нее ресурсы предусмотрены в федеральном бюджете.