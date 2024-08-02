"Известия": Совфед призвал ввести регулирование цен на авиабилеты

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Комитет Совета безопасности во главе с председателем СФ Андреем Кутеповым предложил правительству РФ ввести запрет на аннулирование билетов на авиаперевозку из нескольких полетных сегментов, если пассажир не улетел по одному из них, передает газета "Известия".

Соответствующие рекомендации члены Софведа отправили письмом вице-премьеру Виталию Савельеву. В нем поясняется, что сейчас если пассажир, купив билеты с пересадками, решает добраться до одного из промежуточных пунктов самостоятельно на другом транспорте, то сгорает вся цепочка рейсов.

При этом на железнодорожных или автобусных перевозках оплаченное место сохраняется за пассажиром, даже если он сел на 1/10 пути.

Помимо этого, предлагается сделать процедуру формирования тарифов более прозрачной, ввести барьер до 20% от себестоимости при формировании цены на авиабилеты. Также усовершенствовать "Общие правила воздушных перевозок" 2007 года для предоставления скидок детям в возрасте от 2 до 12 лет в размере 50% от обычного тарифа, так как авиакомпании зачастую их игнорируют.

Чтобы сэкономить при покупке авиабилетов, россиянам рекомендуют отказаться от дополнительных услуг, например багажа и питания, и приобретать невозвратные билеты.

Кроме того, по словам исполнительного директора Альянса туристических агентств (АТА) Наталии Осиповой, заблаговременная покупка билетов не всегда помогает сэкономить, как это считалось раньше. Сейчас в начале продаж они могут быть дороже, чем за две недели до вылета, и наоборот.