Стоимость авиабилетов российских перевозчиков в мае – июне выросла на 9%

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Стоимость авиабилетов российских перевозчиков в мае – июне 2024 года выросла на 9%, заявил замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин.

Он напомнил, что увеличение стоимости началось с начала года. Так, в январе цены выросли на 14%, в феврале – на 18%, марте – на 22% и в апреле – 11%. По словам Потешкина, это объясняется несколькими факторами.

"Рост себестоимости перевозок, увеличение глубины бронирования, рост спроса на перевозки, рост цен на обслуживание самолетов, вызванный продолжающимися санкционными ограничениями, непрекращающимися попытками Запада усилить давление на нашу отрасль", – цитирует замглавы РИА Новости.

Кроме того, поддержание летной годности воздушных судов сильно выросло, учитывая новые условия перемещения граждан и рост туристического потока, отметил Потешкин. Он также добавил, что авиакомпании принимают все меры для обеспечения перевозок по всей стране.

Ранее россиянам рассказали секрет, как сэкономить на покупке авиабилетов в зарубежные страны. Например, их лучше всего приобретать во вторник или среду. Это связано с тем, что каждую среду в полночь Международная ассоциация воздушного транспорта обновляет курсы валют, на которые ориентируются авиакомпании. Выставляется тот курс, с которым биржи закрылись вечером понедельника. Поэтому если с предыдущей среды до понедельника курс рубля упал, то в среду билеты подорожают – покупать их лучше именно во вторник. Если валюта вырастет – то купить авиабилеты лучше в среду.