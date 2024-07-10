"Аэрофлот" возобновит полеты на Гоа с 1 октября

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Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 октября возобновит полеты на Гоа, сообщается на сайте компании.

Регулярные полеты будут осуществлять на лайнерах Airbus A330 с эконом- и бизнес-классом. Самолеты будут летать два раза в неделю – вылет из столицы по вторникам и субботам, а обратно – по средам и воскресеньям. При этом с 25 октября появится рейс из Москвы по пятницам и обратным путем по субботам.

Маршрут пользуется высоким спросом у любителей отдыха на популярном индийском курорте именно с осени по весну, во время высокого туристического сезона, отметили в пресс-службе фирмы.

Ранее "Аэрофлот" решил с 2 октября возобновить полеты на Сейшелы. Лайнеры будут летать в компоновке эконом, комфорт и бизнес. Рейсы проследуют дважды в неделю до 26 октября, однако с 28 октября 2024 по 29 марта 2025 года компания увеличит частоту полетов на острова до 3 раз в неделю.

