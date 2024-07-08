Эксперт Долгих: авиабилеты за границу лучше покупать во вторник или среду

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Сэкономить на стоимости авиабилетов в зарубежные страны можно несколькими способами, среди которых – покупка проездных документов во вторник или среду, рассказала директор по маркетингу одного из сервисов по продаже билетов Екатерина Долгих.

Каждую среду в полночь Международная ассоциация воздушного транспорта обновляет курсы валют, на которые ориентируются авиакомпании. Выставляется тот курс, с которым биржи закрылись вечером понедельника. Поэтому если с предыдущей среды до понедельника курс рубля упал, то в среду билеты подорожают – покупать их лучше именно во вторник. Если валюта вырастет – то купить авиабилеты лучше в среду, уточнила она.

"Когда пользователь нажимает кнопку поиска на тревел-сервисе, то отправляются десятки и сотни поисковых запросов по разным системам. <...> В моменты повышенного спроса система может выдавать более высокую цену – с большой долей вероятности это может совпадать с суточными ритмами, так как ночью пользователи реже ищут и покупают билеты. Но это не прямая закономерность", – цитирует ее "Газета.ру".

На стоимость билетов, отметила Долгих, больше всего влияет сезонность – билеты в южные регионы страны будут дороже летом, также как и поездки по праздниками и в выходные дни.

"Скорее всего, перелет с понедельника по четверг выйдет дешевле, но четкой зависимости цены от конкретного дня недели или времени суток не существует", – сказала она.

Цена, по информации эксперта, главным образом зависит от количества дней до рейса и заполненности самолета. В теории, добавила Долгих, для экономии можно купить билеты заранее или впритык перед вылетом. Однако второй вариант обычно достаточно редкий, считает она.

У компаний-перевозчиков обычно есть несколько тарифов с заранее прописанными местами. Поэтому когда места в базовом экономе раскуплены, то тоже самое место выставляют по более дорогой цене. Еще, рассказала эксперт, стоимость растет из-за топливного сбора.

"Покупать заранее, следить за ценами через подписку на тариф, выбирать альтернативные аэропорты прилета-вылета и мониторить распродажи", – посоветовала она.

Ранее Москва, Сочи и Санкт-Петербург вошли в тройку самых популярных направлений для летнего отдыха россиян. Среди зарубежных большим спросом пользуются азербайджанская столица Баку, армянский Ереван, турецкий Стамбул, а также корейский Сеул и грузинский Тбилиси.

