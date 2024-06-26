Стоимость авиабилетов в Ташкент и Пхукет из России снизилась на 10%

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Стоимость авиабилетов в Ташкент и Пхукет из России на июль 2024 года снизилась на 10% в сравнении с июнем, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование аналитиков, проведенное в текущем месяце.

Эксперты выяснили, что перелет из Москвы в Ташкент обойдется в 16 400 рублей на одного человека, а в Санкт-Петербург – в 25 200 рублей. При этом полет в Пхукет из столицы стоит от 49 670 рублей, из Санкт-Петербурга – от 53 200 рублей.

В свою очередь, как отметили аналитики, авиабилеты в Бангкок подешевели на 8%. Москвичи могут оправиться туда за 40 900 рублей, а петербуржцы – за 46 330 рублей.

Тем временем цены на июльские билеты в Белград и Дубай снизились на 7%, а в Анталью – на 5%.

Между тем другое исследование показало, сколько стоит комплект путешественника в июне 2024 года. По результатам экспертов средняя стоимость такого набора подорожала за год на 8% и составила 5 153 рубля.

Базовый комплект включает в себя бутылку для воды, внешний аккумулятор, кремы для и против загара, сланцы и пляжное полотенце. Из этого списка самым дорогим стал аккумулятор, средняя стоимость которого варьируется около 1 455 рублей. На втором месте оказались сланцы – их россияне могут приобрести за 1 089 рублей. Солнцезащитный крем – за 788 рублей, пляжное полотенце – за 681 рубль, крем для загара – за 598 рублей, а бутылку для воды – за 543 рубля.

Кроме того, могут его пополнить надувным матрасом для плавания стоимостью 1 062 рубля или большим надувным кругом за 789 рублей. Любителям понырять в водоемах предлагается купить маску или очки за 1 063 и 824 рубля соответственно.

Ранее тревел-блогера Наталия Ансталь назвала Марокко самым комфортным курортом для летнего отдыха по климатическим условиям. По ее словам, в среднем там сохраняется температура в районе 20–25 градусов. Днем может достигать 30 градусов, но из-за ветра нет ощущения духоты. Также благоприятные погодные условия устанавливаются летом в Мурманске, отметила турэксперт. Хорошо подойдут для отдыха Хорватия и Черногория, которые располагаются рядом с Адриатическим морем, добавила она.