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25 июня, 08:24

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Турэксперт Ансталь: Марокко является самым комфортным курортом для летнего отдыха

Турэксперт назвала Марокко самым комфортным курортом для летнего отдыха

Фото: depositphotos/kamchatka

Среди зарубежных направлений для летнего отдыха Марокко является самым комфортным курортом по климатическим условиям. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на тревел-блогера Наталию Ансталь.

"В среднем там сохраняется температура в районе 20–25 градусов. Днем может достигать 30 градусов, но из-за ветра нет ощущения духоты. Кроме того, туда можно добраться прямым рейсом", – уточнила она.

Также благоприятные погодные условия устанавливаются летом в Мурманске, отметила турэксперт. Хорошо подойдут для отдыха Хорватия и Черногория, которые располагаются рядом с Адриатическим морем, добавила она.

На острове Маврикий температура летом колеблется на уровне 25–26 градусов, рассказала Ансталь. Для местных жителей это считается зимнее время, поскольку остров располагается в Южном полушарии, объяснила она.

На Тенерифе воздух прогревается до 28 градусов, а температура воды составляет 22–23 градуса, отметила эксперт.

Доля бронирований россиянами авиабилетов в другие страны на июль увеличилась на 22% в годовом выражении, достигнув 28%. При этом наиболее популярным направлением стал Ереван (Армения), куда было куплено 8% от всех билетов на самолеты.

В Анталью (Турция) полетят 7% россиян. Большинство из них планируют отпуск на курорте длительностью 11 дней. За полет туда-обратно москвичам нужно будет заплатить от 31 300 рублей.

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