Российские авиакомпании могут снова запустить полеты в Малайзию

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Авиакомпании РФ могут возобновить полеты между Россией и Малайзией. Об этом заявил замминистра транспорта Владимир Потешкин в ходе авиафорума ICAN, передает ТАСС.

По словам замглавы ведомства, полеты будут осуществляться в зависимости от спроса со стороны туристов и экономической выгоды для авиакомпаний.

"Также РФ готова рассмотреть заявки малайзийских авиакомпаний на выполнение полетов в Россию", – отметил Потешкин.

В ходе форума будут обсуждены перспективы развития авиасообщения с дружественными государствами и странами, которые стремятся начать или возобновить полеты в Россию.

Ранее авиакомпании западных стран сократили число рейсов в Китай из-за закрытия воздушного пространства России. Главной причиной сокращения рейсов называется их экономическая невыгодность из-за необходимости обходить воздушное пространство РФ. Так, британская авиакомпания Virgin Atlantic анонсировала приостановку полетов по маршруту Шанхай – Лондон-Хитроу.