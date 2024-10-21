SCMP: западные авиакомпании сокращают рейсы в Китай из-за российского неба

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Авиакомпании западных стран сократили число рейсов в Китай из-за закрытия воздушного пространства России, пишет гонконгское издание South China Morning Post.

Главной причиной сокращения рейсов называется их экономическая невыгодность из-за необходимости обходить воздушное пространство РФ.

Так, британская авиакомпания Virgin Atlantic анонсировала приостановку полетов по маршруту Шанхай – Лондон-Хитроу. У British Airways под сокращение попали рейсы между Хитроу и аэропортом Пекин Дасин. Полеты в КНР также сократили авиакомпании Швеции, Австралии и ФРГ.

"Авиакомпании могут более эффективно использовать свои самолеты на других, более прибыльных направлениях, к которым, например, относятся трансатлантические маршруты", – заявил директор по консалтинговым услугам гонконгской авиационной компании Asian Sky Group.

Ранее сообщалось, что российское министерство транспорта ведет диалог с авиавластями КНР по рейсам авиакомпании "Россия" в Пекин. По данным Минтранса РФ, мощностей группы "Аэрофлот" хватит, чтобы перевезти в Китай пассажиров "России".