РФ ведет работу по аккредитации самолетов "России" для полетов в Китай

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Российское министерство транспорта ведет диалог с авиавластями КНР по рейсам авиакомпании "Россия" в Пекин. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так российское ведомство отреагировало на отказ китайской стороны принять рейсы перевозчика из РФ. По данным Минтранса РФ, мощностей группы "Аэрофлот" хватит, чтобы перевезти в Китай пассажиров "России".

"Провозных емкостей (а именно аккредитованных в авиавластях Китая самолетов. – Прим. ред.) группы "Аэрофлот" в настоящее время достаточно для перевозки пассажиров, которые планировали лететь в КНР рейсами авиакомпании "Россия", – говорится в сообщении.

Днем ранее в СМИ писали, что авиакомпания "Россия" отменит ряд рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин. По словам источника, такая мера является вынужденной, так как перевозчик не успел заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны.

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