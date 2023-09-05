РФ и Мьянма возобновили авиасообщение спустя 30 лет

Фото: depositphotos/mike_kiev

Авиасообщение между РФ и Мьянмой было возобновлено после тридцатилетнего перерыва. Об этом заявили в пресс-службе Росавиации.

"Сегодня, 5 сентября 2023 года, в Новосибирск прибыл первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International, которая выполнила полет по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск", – говорится в сообщении.

Это свидетельствует о том, что воздушное сообщение между Россией и республикой было успешно восстановлено, подчеркнули в ведомстве.

В конце августа Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай – Новосибирск – Мандалай. Планировалось, что полеты между странами будут возобновлены с 5 сентября, а самолет А319 начнет летать по маршруту два раза в неделю.

Возобновление авиасообщения предоставит дополнительные возможности как для туристов, желающих отдохнуть и путешествовать по Мьянме, так и для пассажиров, посещающих Юго-Восточную Азию или РФ для решения бизнес-задач или по личным вопросам, подчеркивали в ведомстве.



Авиакомпания Emirates не планирует приостанавливать полеты в Россию