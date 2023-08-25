Россия и Мьянма восстановят авиасообщение после тридцатилетнего перерыва

Фото: depositphotos/dell640

Росавиация выдала авиакомпании из Мьянмы Myanmar Airways International разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай – Новосибирск – Мандалай. Прямое авиасообщение между РФ и Мьянмой будет восстановлено после тридцатилетнего перерыва.



"Ожидается, что авиакомпания приступит к полетам с 5 сентября 2023 года. Полеты будут выполняться на самолете А319 два раза в неделю", – указано в телеграм-канале ведомства.

В Росавиации добавили, что возобновление полетов позволит предоставить дополнительные возможности как для туристов, желающих отдохнуть и путешествовать по Мьянме, так и для пассажиров, посещающих Юго-Восточную Азию или РФ для решения бизнес-задач или по личным вопросам.

"До 1993 года авиакомпания "Аэрофлот" выполняла полеты в Янгон (Рангун) с 1962 года", – напомнили в ведомстве.

Отмечается, что в феврале этого года авиационные власти РФ и Мьянмы провели ряд консультаций, в рамках которых они также обсудили проект нового межправительственного соглашения о воздушном сообщении и согласовали коммерческие права назначенных на это направление авиакомпаний.

Ранее посол РФ в Танзании Андрей Аветисян заявлял, что прямые рейсы из РФ в Танзанию планируется запустить к зиме. По его словам, полеты на регулярной основе планирует совершать компания Azur Air.

Аветисян добавил, что полеты будут осуществляться из нескольких городов РФ. Он также выразил надежду на то, что за этим последует реализация регулярных коммерческих рейсов.



Авиакомпания Emirates не планирует приостанавливать полеты в Россию