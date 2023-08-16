Авиакомпания "Россия" откроет рейсы в Гавану с 24 декабря

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Отечественная авиакомпания "Россия" будет осуществлять рейсы в Гавану с 24 декабря. Об этом информирует телеграм-канал "Аэрофлота".

"Открываем рейсы в Гавану с 24 декабря! Полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" два раза в неделю – по средам и воскресеньям", – говорится в сообщении.

Ранее Росавиация выразила надежду, что по итогам 2023 года пассажиропоток российских авиакомпаний вернется на досанкционный уровень. Глава ведомства Александр Нерадько заявил, что в 2021-м отечественные авиакомпании перевезли свыше 111 миллионов человек. Однако в прошлом году пассажиропоток упал до 95 миллионов.

До этого Росавиация создала дополнительный маршрут для гражданских самолетов на юг. В перечень городов пошли Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды, Магас, Махачкала, Нальчик, Сочи, Ставрополь.

Эксперт рассказал, по каким новым маршрутам смогут летать российские самолеты