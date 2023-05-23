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12:12

Транспорт

Субсидируемые авиабилеты можно будет покупать через интернет

Фото: depositphotos/d.travnikov

В России планируется провести эксперимент по продаже субсидируемых авиабилетов через специальный интернет-портал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект соответствующего постановления кабмина, разработанного Минтрансом РФ.

"В период с 1 июля 2023 года по 1 июня 2024 года провести эксперимент по внедрению системы "Портал субсидированных перевозок", <...> а также автоматизированной информационной системы управления льготными и субсидированными перевозками", – говорится в документе.

В начале мая стало известно, что отечественные авиакомпании начали отменять запланированные перелеты по России в связи с сокращением в 2023 году субсидий от государства – с 9 до 7,5 миллиарда рублей. Кроме того, на поддержку отрасли не была направлена также часть средств, выделенных в 2022 году.

Позже в Росавиации объяснили, что механизм субсидий планируется оптимизировать. Их сохранят только для наиболее социально значимых маршрутов.

Росавиация сохранит субсидируемые рейсы на наиболее значимых направлениях

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