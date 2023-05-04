Росавиация сохранит субсидируемые рейсы на наиболее значимых направлениях

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Региональные субсидируемые рейсы будут осуществляться на наиболее значимых социальных маршрутах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

В ведомстве рассказали, что подобный механизм будет оптимизирован.

"Росавиацией в связи с оптимизацией финансирования программы субсидирования региональных перевозок совместно с авиакомпаниями и во взаимодействии с субъектами РФ ведется работа по корректировке маршрутной сети в целях сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ выяснили, что авиакомпании начали отменять запланированные перелеты по России в связи с сокращением субсидий от страны. В этом году они уменьшатся с 9 до 7,5 миллиарда рублей. При этом предоставленные в 2022-м 9 миллиардов рублей не были полностью направлены на поддержку этой сферы.

По информации источников, в этом году программу субсидирования сократили в связи с секвестированием расходов госбюджета. Так, Минтрансу поручили снизить расходы на 5%, из-за чего программа была урезана на 17%.

Авиакомпании начали отменять рейсы по России из-за сокращения госсубсидий – СМИ