В "Аэрофлоте" сообщили, что не ожидают роста стоимости авиабилетов в этом году

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"Аэрофлот" не ожидает существенного отклонения стоимости авиабилетов до конца этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Сергея Александровского.

По его словам, на данный момент цены относительно стабилизировались из-за того, что авиакомпании вышли из высокого сезона. В следующем же году увеличение цен возможно, но в пределах инфляции, добавил он.

Александровский также допустил, что на рост стоимости авиабилетов в 2024 году может повлиять экстремальное увеличение прочих расходов, к примеру, на керосин, аэропортовые расходы, повышение ставок лизинга и тому подобное.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" завершил процесс страхового урегулирования с ирландским лизингодателем AerCap на 18 самолетов.

До этого главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров предупредил о подорожании билетов в России весной 2024 года.

По его словам, компании несут немалые дополнительные расходы из-за периодического закрытия аэропортов московского авиаузла, задержек и отправки рейсов на запасные аэродромы, однако повышения цен в ближайшие месяцы не будет.

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