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01:29

Экономика

"Аэрофлот" завершил урегулирование отношений с ирландской AerCap по 18 самолетам

Фото: Москва 24/Александр Авилов

"Аэрофлот" завершил процесс страхового урегулирования с ирландским лизингодателем AerCap на 18 самолетов. Об этом со ссылкой на пресс-службу авиакомпании сообщает ТАСС.

Уточняется, что теперь самолеты будут переданы в собственность страховой компании НСК, которая выплатила сумму урегулирования.

"Завершен процесс урегулирования отношений с лизингодателем AerCap на 18 воздушных судов и пять авиационных двигателей, эксплуатируемых компаниями группы "Аэрофлот", – сообщили в пресс-службе.

После достигнутых договоренностей AerCap прекращает свои требования к российским сторонам по страховым полюсам и договорам лизинга.

"Аэрофлот" продолжит переговоры об урегулировании требований со стороны других лизингодателей самолетов иностранного производства.

Ранее стало известно, что в апреле авиакомпания "Аэрофлот" на фоне западных санкций впервые в истории отправила свой самолет на техническое обслуживание в Иран.

Сообщалось, что Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран, где его должны были обслужить специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air.

В РФ нашли способ обслуживать самолеты

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