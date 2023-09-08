Авиакомпания Red Sea Airlines приостановит полеты в Москву

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Авиакомпания Red Sea Airlines сообщила Росавиации о временной приостановке полетов в Москву с 8 по 17 сентября. Об этом сообщила Росавиация в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, в авиакомпании объяснили, что приостановка связанна с производственной необходимостью. Из-за этого Росавиация для обеспечения перевозки российских туристов в ближайшее время организует оперативное совещание. Вместе с туроператором "Интурист", обслуживающей компанией "Дельта Сервис" и представителями авиакомпаний России будут обсуждены меры по урегулированию данной ситуации.

Как сообщает Росавиация, теперь пассажиров Red Sea Airlines в период приостановки полетов будет обслуживать туроператор "Интурист". Поэтому для более подробной информации необходимо обратиться к этой компании.

"По данным Red Sea Airlines, авиакомпания готова перенести дату поездки пассажирам, находящимся в Москве, на более позднюю. В случае отказа пассажира от авиаперелета перевозчик компенсирует стоимость билета в полном объеме", – заявили в ведомстве.

Ранее Росавиация взяла на контроль вылет рейса авиакомпании Red Sea Airlines из Шарм-эль-Шейха в Москву. Авиакомпании дали указания принять все необходимые меры по обеспечению авиапассажиров напитками, едой и предоставить гостиницы.

Из-за неисправности самолета Red Sea Airlines не смогла в течение практически двух суток отправить туристов РФ в Москву. В авиакомпании объяснили это тем, что в парке есть только два воздушных судна. Позже туристы все же вылетели и днем 7 сентября прибыли в Шереметьево.

Самолет Red Sea Airlines отправился в египетский Шарм-эль-Шейх после длительной задержки