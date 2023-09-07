Вылет двух самолетов из Челябинска в Москву задержали почти на семь часов

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Два самолета вылетят из Челябинска в Москву на 6 часов 45 минут позже, чем было заявлено в расписании. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в аэропорту отправления.

Так, рейсы XT 1142 ("Глобус") и S7 1142 ("Сибирь") должны были начать выполняться в 06:50 (04:50 по московскому времени). Однако вылет перенесли на 14:35 (12:35 по московскому времени).

5 сентября в аэропортах Москвы задержали и отменили 16 рейсов.

До этого произошла задержка авиарейса из Тюмени в Москву в аэропорту Рощино. Вылета ожидали 105 пассажиров. Уральская транспортная прокуратура уточнила, что речь шла о рейсе "Аэрофлота" № 1569.



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