Рейс из Тюмени в Москву задержали в аэропорту Рощино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиарейс из Тюмени в Москву задержали в аэропорту Рощино. В настоящее время 105 пассажиров ждут вылета. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Как уточняет надзорное ведомство, речь идет о рейсе "Аэрофлота" № 1569. Вылет планируют осуществить в 15:25 по московскому времени. Однако изначально он был назначен на 04:14.

"Причина задержки – позднее прибытие воздушного судна. На рейс ожидается 105 пассажиров. Тюменская транспортная прокуратура осуществляет полный и своевременный контроль за оказанием услуг пассажирам", – сообщается в публикации.

Ранее 20 рейсов задержали или отменили в Москве в ночь на 27 августа из-за тумана. Так, во Внуково были задержаны 9 и отменены 3 рейса, в Домодедово задержаны 3 и отменен 1 рейс. В свою очередь, в Шереметьево задержались 4 рейса.

До этого задержанный из-за неисправности самолет авиакомпании "Победа" Чебоксары – Москва вылетел с опозданием на 5 часов.



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