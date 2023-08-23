Пассажирский Boeing вернулся в Шереметьево из-за поломки кондиционера

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Следовавший в Сочи пассажирский Boeing 737 вернулся в Москву из-за проблемы в системе кондиционирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В 12:06 самолет штатно приземлился в аэропорту Шереметьево", – сказал собеседник издания, отметив, что никто из пассажиров не пострадал.

На днях самолет авиакомпании Red Wings, направлявшийся в Шарм-эль-Шейх, вернулся в Жуковский из-за ухудшения здоровья одного из пассажиров. В аэропорту пассажира ожидала бригада врачей.

А до этого в Мурманске на четыре часа задержали рейс до Москвы из-за птицы, попавшей в двигатель самолета. Пассажиров в итоге было решено отправить резервным лайнером.

