17:33Транспорт
Рейс из Мурманска в Москву задержали из-за попавшей в двигатель птицы
Фото: Москва 24
Рейс авиакомпании "Россия" по маршруту Мурманск – Москва задержали на четыре часа из-за птицы, попавшей в двигатель самолета, сообщает ТАСС.
Пассажиры ждут резервное судно в аэропорту Мурманска. Речь идет о рейсе FV6484. Резервный борт уже вылетел, его прибытие запланировано на 18:20.
В связи с задержкой пассажирам предоставят напитки, а при увеличении времени ожидания вылета – горячее питание. Инцидент расследуют специалисты технической службы аэропорта.
Накануне самолет, у которого сработал датчик неисправности, сел в столичном аэропорту Шереметьево. Никто не пострадал.
До этого пассажирский самолет, следовавший из Улан-Удэ в Москву, с неисправностью шасси совершил посадку в аэропорту Шереметьево.
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