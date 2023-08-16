Самолет приземлился в Шереметьево со сработавшим датчиком неисправности – СМИ

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Самолет, у которого сработал датчик неисправности, сел в столичном аэропорту Шереметьево. Пострадавших не выявлено, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Согласно информации собеседника агентства, предположительно, борт выполнял рейс из Сочи.

До этого пассажирский самолет, следовавший из Улан-Удэ в Москву, с неисправностью шасси совершил посадку в аэропорту Шереметьево.

Ранее в Шереметьево ожидалась посадка пассажирского Boeing с неисправностью шасси. На место были направлены дополнительные силы пожарных.

Также сообщалось, что борт находился в пути около шести часов.

Кроме того, компания "Аэрофлот" опровергла информацию о лопнувшем колесе шасси у самолета, летевшего из Бишкека в Москву. В "Аэрофлоте" рассказали, что у самолета во время посадки произошло падение давления в колесе, но судно смогло заехать на место стоянки. Никаких повреждений выявлено не было, колесо было заменено, отметили в компании.

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