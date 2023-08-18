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09:46

Транспорт

Борт Red Wings из Жуковского в Египет вернулся из-за здоровья пассажира

Фото: 123RF/sikaraha

Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из Жуковского в Шарм-эль-Шейх, вынужденно вернулся из-за ухудшения здоровья пассажира, сообщает РИА Новости.

Инцидент с рейсом WZ-3025 произошел 18 августа. Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета, где уже ожидала машина скорой помощи с бригадой врачей.

В июне женщина умерла на борту самолета "Уральских авиалиний", выполняющего рейс U6 619 по маршруту Сочи – Челябинск. Скончавшейся было 45 лет.

Свердловская транспортная прокуратура намерена проверить, была ли должным образом оказана неотложная медицинская помощь работниками авиакомпании.

Дверь самолета южнокорейской авиакомпании распахнулась перед заходом на посадку

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