Летевший с Сахалина в Москву самолет вернулся обратно из-за плохого самочувствия пассажира

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Самолет авиакомпании "Россия", выполняющий рейс Южно-Сахалинск – Москва, вынужденно вернулся обратно на остров из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя воздушной гавани.

"Московский рейс вернули из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Его уже передали бригаде скорой помощи. Самолет отправится по маршруту Южно-Сахалинск – Москва в ближайшее время", – поделился представитель аэропорта.

Он добавил, что экипаж самолета рассматривал вероятность промежуточной посадки в аэропорту Хабаровска, однако воздушное судно там не приняли.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Дели в Москву совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за приступа аппендицита у пассажира. Плохо себя почувствовал гражданин Индии. Лайнер сел в штатном режиме, к борту самолета выслали машину скорой помощи.