Мать пытавшегося улететь из Москвы в багажном отсеке мужчины объяснила его поступок

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Светлана, мать Максима, который пытался улететь из Москвы в Калининград в багажном отсеке самолета, в беседе с "Подъемом" рассказала, что заметила странное поведение за молодым человеком год назад.

"Потерялся он. В прошлом году у него панические атаки после коронавируса были, а в этом году он скрытный стал. Больше месяца назад снова коронавирус был", – объяснила женщина.

По словам матери Максима, столкнувшись с паническими атаками, молодой человек обращался за помощью к психиатру, который счел необходимым назначить ему лекарственные препараты.

Светлана также сообщила, что в Подмосковье живут ее родственники и сын хотел их посетить. Помимо этого, в Москве у мужчины проживает сослуживец, который в момент его прилета оказался на работе.

"Он когда в отеле уже номер снял, я с ним общалась. Он сказал, что не понял, как купил билет, осознал, когда уже в Москву прилетел", – рассказала женщина.

Сейчас молодой человек находится в психиатрической больнице. По словам врача, который общался с женщиной, молодой человек находится под наблюдением и ни в чем не нуждается.

По информации СМИ, Максим, купив билет на рейс "Уральских авиалиний", проник в багажный отсек другого самолета, также направлявшегося в Калининград.

Сотрудники службы безопасности столичного аэропорта Домодедово задержали мужчину при попытке проникнуть в багажный отсек самолета. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Сотрудники службы безопасности аэропорта Домодедово незамедлительно задержали пассажира при попытке проникновения в багажный отсек воздушного судна", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В ходе проверки прокуратура намерена установить все обстоятельства инцидента и при наличии оснований принять необходимые меры реагирования.

Ранее транспортная прокуратура организовала проверку после недопуска на рейс Москва – Челябинск авиакомпании "Победа" пассажира с ограниченными возможностями здоровья Ивана Вершка. Причиной недопуска представитель авиакомпании назвал мощный аккумулятор, установленный в инвалидной коляске мужчины.

Позже авиакомпания выпустила официальное заявление о произошедшем инциденте. В нем руководство авиакомпании принесло извинения мужчине.



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