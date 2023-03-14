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Авиакомпания "Победа" отреагировала на инцидент с недопуском инвалида-колясочника на рейс
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
В авиакомпании "Победа" прокомментировали инцидент с недопуском инвалида-колясочника на рейс. Представители компании сожалеют, что их пассажир Иван Вершок столкнулся с трудностями при посадке.
Сотрудники "Победы" вышли на связь с мужчиной. Они подчеркнули, что обеспечение безопасности и комфортных условий на борту – это главная задача авиакомпании.
"Мы еще раз проговорили, что допустимая емкость аккумулятора инвалидной коляски для безопасного провоза на борту воздушного судна составляет 300Wh в соответствии с правилами перевозки опасных грузов IATA и другими международными стандартами", – отметили в пресс-службе перевозчика.
Там также добавили, что всегда будут рады, если Вершок решит воспользоваться услугами "Победы". Ее представители рассказали, что клиентов с ограниченными возможностями стараются подробно информировать об условиях безопасного перелета.
В авиакомпании обещали проработать все этапы сопровождения маломобильных граждан на рейс.
Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после недопуска на рейс Москва – Челябинск авиакомпании "Победа" инвалида-колясочника Ивана Вершка. Причиной стала большая емкость батареи аккумулятора в его инвалидной коляске. Инцидент произошел в столичном аэропорту Шереметьево.
Мужчина потребовал официальный отказ и возврат по билету, однако авиакомпания отказала ему в этом. Из-за произошедшего мужчина был вынужден ожидать следующего рейса 12 часов и обратиться в прокуратуру.
Пассажира на инвалидной коляске не пустили на рейс в аэропорту Шереметьево
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