Авиакомпания "Победа" отреагировала на инцидент с недопуском инвалида-колясочника на рейс

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В авиакомпании "Победа" прокомментировали инцидент с недопуском инвалида-колясочника на рейс. Представители компании сожалеют, что их пассажир Иван Вершок столкнулся с трудностями при посадке.

Сотрудники "Победы" вышли на связь с мужчиной. Они подчеркнули, что обеспечение безопасности и комфортных условий на борту – это главная задача авиакомпании.

"Мы еще раз проговорили, что допустимая емкость аккумулятора инвалидной коляски для безопасного провоза на борту воздушного судна составляет 300Wh в соответствии с правилами перевозки опасных грузов IATA и другими международными стандартами", – отметили в пресс-службе перевозчика.

Там также добавили, что всегда будут рады, если Вершок решит воспользоваться услугами "Победы". Ее представители рассказали, что клиентов с ограниченными возможностями стараются подробно информировать об условиях безопасного перелета.

В авиакомпании обещали проработать все этапы сопровождения маломобильных граждан на рейс.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после недопуска на рейс Москва – Челябинск авиакомпании "Победа" инвалида-колясочника Ивана Вершка. Причиной стала большая емкость батареи аккумулятора в его инвалидной коляске. Инцидент произошел в столичном аэропорту Шереметьево.

Мужчина потребовал официальный отказ и возврат по билету, однако авиакомпания отказала ему в этом. Из-за произошедшего мужчина был вынужден ожидать следующего рейса 12 часов и обратиться в прокуратуру.



Пассажира на инвалидной коляске не пустили на рейс в аэропорту Шереметьево

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