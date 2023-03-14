Прокуратура организовала проверку после недопуска инвалида-колясочника на рейс в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после недопуска на рейс Москва – Челябинск авиакомпании "Победа" инвалида-колясочника Ивана Вершка. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Как сообщалось ранее, причиной недопуска мужчины на рейс стала большая емкость батареи аккумулятора в его инвалидной коляске. Инцидент произошел в столичном аэропорту Шереметьево.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о возможных нарушениях прав пассажира с инвалидностью в аэропорту Шереметьево", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что специалисты проверят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям представителей авиакомпании.

Сам Иван подтвердил Москве 24, что получил отказ в перелете из-за мощного аккумулятора. Однако в разговоре с представителями авиакомпании мужчина пояснил, что в процессе перелета из Челябинска в Москву это не помешало.

В ответ на это сотрудник "Победы" заявил, что пассажир мог заменить аккумулятор в Москве, на что Иван ответил, что не проводил никаких манипуляций.

"Я потребовал официальный отказ и возврат по билету. Они мне и в этом отказали", – рассказал Вершок.

Из-за произошедшего мужчина был вынужден ожидать следующего рейса 12 часов и обратиться в прокуратуру.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево задержали пьяную пассажирку самолета Ставрополь – Москва, укусившую бортпроводника. После произошедшего сотруднику авиакомпании потребовалась помощь. Правоохранители решали вопрос о привлечении нарушительницы порядка к ответственности.



Пассажира на инвалидной коляске не пустили на рейс в аэропорту Шереметьево

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