Самолет "Аэрофлота" экстренно сел в Ташкенте из-за аппендицита у пассажира

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Дели в Москву вынужденно сел в Ташкенте из-за приступа аппендицита у пассажира, сообщает РИА Новости.

Плохо на борту рейса SU-233 Дели – Москва стало гражданину Индии. Экипаж запросил посадку в аэропорту столицы Узбекистана, в 09:30 (07:30 по московскому времени) самолет вынужденно сел в Ташкенте.

Лайнер сел в штатном режиме. К борту самолета выслали машину скорой помощи. Пострадавшего пассажира доставили в местную больницу. В настоящее время борт готовится продолжить полет в Москву.

Ранее стало известно, что на борту самолета "Уральских авиалиний", выполнявшего рейс из Москвы в таджикистанский город Худжанд, родилась девочка. Родить женщине помогли пассажиры.

До этого следовавший из Бангкока в Москву самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Самарканде из-за беременной пассажирки, у которой начались преждевременные схватки. Самолет решено было посадить в ближайшем аэропорту. После посадки женщину госпитализировали для оказания медпомощи.



Пассажирка родила в самолете "Уральских авиалиний"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!